New York: senza freni KLA-Tencor

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tecnologica americana , che tratta in rialzo del 7,58%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a KLA-Tencor rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.101,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.026,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.977,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```