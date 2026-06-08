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New York: senza freni KLA-Tencor

Migliori e peggiori
New York: senza freni KLA-Tencor
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tecnologica americana, che tratta in rialzo del 7,58%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a KLA-Tencor rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.101,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.026,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.977,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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