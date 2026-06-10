New York: seduta molto difficile per Quanta Services

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Quanta Services rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Quanta Services mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 629,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 677,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 612,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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