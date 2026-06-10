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Dow Jones 19:36
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Londra 17:35
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Petrolio a 91,35 dollari alle 19:30

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Petrolio a 91,35 dollari alle 19:30
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