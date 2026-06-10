Piazza Affari: risultato positivo per Acea

(Teleborsa) - Avanza la multiutility capitolina , che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acea più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società multiservizi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,68 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 23,26. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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