Piazza Affari: brillante l'andamento di Juventus
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società operante nel settore del calcio professionistico, con una variazione percentuale del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di Juventus rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Juventus mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,967 Euro con area di resistenza individuata a quota 1,989. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,953.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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