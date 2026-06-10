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Piazza Affari: spinge in avanti Banco Desio

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: spinge in avanti Banco Desio
Brillante rialzo per la banca con sede a Desio, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,92%.
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