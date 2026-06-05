Juventus, GIP presso Tribunale di Roma archivia procedimento su bilancio 2022

(Teleborsa) - Juventus Football Club , squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022. Tale procedimento riguardava esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Le indagini, secondo quanto emerso all'epoca a fine 2023, riguardavano le cosiddette plusvalenze da "operazioni incrociate" e "manovre stipendi", già oggetto dell'inchiesta torinese nonché di procedimenti Consob.

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