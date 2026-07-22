Piano Mattei: da CDP 50 milioni per filiera agroalimentare in Africa

(Teleborsa) - Sostenere lo sviluppo della filiera agroalimentare nel continente africano e favorire l’inclusione sociale e la crescita economica nei Paesi prioritari del Piano Mattei: sono questi gli obiettivi del finanziamento da 50 milioni di euro messo a disposizione da Cassa Depositi e

Prestiti (CDP) nel quadro del Piano Mattei, in pool con altre Istituzioni finanziarie internazionali, a favore di ETC Group, holding del gruppo Export Trading Group (ETG), uno dei maggiori operatori mondiali nel commercio e nella trasformazione di prodotti agricoli.





L’operazione - spiega la nota - si inserisce nell’ambito del Plafond Africa, lo strumento promosso dal Governo italiano nella cornice del Piano Mattei, che consente a CDP di impegnare fino a 500 milioni di euro a favore di imprese stabilmente operative nel continente africano, beneficiando di una garanzia dello Stato pari all’80%.



Il finanziamento è destinato a sostenere l’attività di ETG nel continente africano dalla raccolta dei prodotti dei piccoli agricoltori locali alla loro lavorazione e successiva distribuzione sui mercati. Nel dettaglio, le risorse contribuiranno alla manutenzione e all’ammodernamento della rete infrastrutturale del Gruppo in Africa, che comprende oltre 475 magazzini e 120 impianti di trasformazione. L’iniziativa comporta un beneficio per l’intera filiera agroalimentare dell’Africa subsahariana in cui l’agricoltura rappresenta la principale fonte di occupazione e arriva a generare fino a un quarto della ricchezza prodotta.



Coerente con gli obiettivi del Piano Mattei e con il Piano Strategico 2025-2027 di CDP, l’operazione rafforza l’impegno dell’Istituto nella cooperazione internazionale a favore dell’Africa. In virtù dei consolidati rapporti commerciali di ETG con primarie aziende italiane del settore agroalimentare, in particolare nel comparto del caffè, l’intervento di CDP contribuirà a rafforzare i legami economici tra il continente africano e l’Italia e a sostenere lo sviluppo di filiere di approvvigionamento sostenibili, resilienti e ad alto valore aggiunto, con una significativa valenza anche per il Sistema Italia.



“L’Africa rappresenta una priorità strategica per CDP, che agendo nel quadro del Piano Mattei è impegnata a promuovere investimenti capaci di generare impatti concreti sullo sviluppo economico e sociale del continente. Sostenere il rafforzamento delle filiere agroalimentari significa contribuire alla sicurezza alimentare, alla crescita dell’occupazione e alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale. Questa operazione conferma il ruolo di CDP come partner finanziario di riferimento nella cooperazione internazionale e nella costruzione di relazioni economiche sempre più solide tra Africa e Italia”, ha dichiarato Carlo Rossotto, Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP.

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