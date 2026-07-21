Fenaf 2026: 15 aziende italiane protagoniste a San Paolo

(Teleborsa) - Le tecnologie italiane per la fonderia e l'industria metalmeccanica sono in vetrina alla Fenaf 2026, tra le principali fiere latinoamericane del settore, in programma dal 21 al 24 luglio al São Paulo Expo. L'Italia partecipa con un Padiglione nazionale coordinato dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che riunisce 15 aziende specializzate in tecnologie per la fusione di metalli ferrosi e non ferrosi, automazione industriale, macchinari e soluzioni sostenibili.



Il Padiglione Italiano, allestito su una superficie di 140 metri quadrati nell'area D02, è realizzato con il supporto di Amafond, l'associazione che rappresenta circa cento aziende italiane fornitrici di impianti, macchinari e materiali per il comparto della fonderia. L'iniziativa punta a rafforzare la presenza del Made in Italy in Brasile e più in generale in America Latina, promuovendo innovazione, efficienza produttiva e nuove partnership tecnologiche.



Tra gli espositori figurano aziende attive nella pressofusione, nell'automazione robotizzata, nel trattamento dei materiali, nel controllo dei processi produttivi e nello sviluppo di tecnologie per il risparmio energetico. La manifestazione si svolge in contemporanea con il Congresso Abifa della fonderia (Conaf 2026), punto di riferimento per gli operatori dell'intera filiera.



Il Brasile si conferma un mercato strategico per la modernizzazione dell'industria manifatturiera, grazie alla crescente domanda di soluzioni legate all'Industria 4.0, all'automazione e alla transizione energetica. In questo contesto, le imprese italiane puntano a consolidare la propria presenza facendo leva sull'elevato contenuto tecnologico delle loro soluzioni e sulla capacità di innovazione riconosciuta a livello internazionale.



L'ICE, che nel 2026 celebra il centenario della propria fondazione ed è presente in Brasile dal 1968 con uffici a San Paolo e Rio de Janeiro, continua a sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Brasile.

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