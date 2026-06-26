Fondazione CDP a fianco degli ospedali ucraini: oltre 700 mila euro nuove apparecchiature

(Teleborsa) - La Fondazione CDP, ente no profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, esprime il suo sostegno alla popolazione ucraina attraverso una iniziativa di solidarietà finalizzata all’acquisto di apparecchiature diagnostiche per gli ospedali del Paese.



L'iniziativa prevede l'erogazione di una donazione di oltre 700 mila euro, cui hanno contributo diverse aziende e fondazioni italiane, per il rafforzamento dei servizi sanitari del Paese dell'Est europeo. Le risorse hanno consentito l’acquisto di 10 dispositivi medici, con un focus specifico sull’ambito materno-infantile, quali sistemi ecografici di alta gamma per la gravidanza e la ginecologia, dotati di sonde specialistiche, ed un sistema radiologico mobile.



All’iniziativa di solidarietà hanno contribuito: Ansaldo Energia, Autostrade per l’Italia, Fondazione Fincantieri ETS, Fondazione Poste Insieme ( Gruppo Poste Italiane ), Fondazione Snam ETS, Fondazione Terna , Fondazione TIM , Italgas , Leonardo , Nexi , Open Fiber, SACE

Società del Gruppo CDP, Webuild .



Grazie alla sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno reso disponibili le apparecchiature, le forniture saranno consegnate agli ospedali destinatari a partire dall’inizio di luglio.





Condividi

```