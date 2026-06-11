Milano 10:11
50.541 +1,02%
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Dow Jones 10-giu
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Londra 10:11
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

La giornata del 10 giugno chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un -0,01%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,395, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3943. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3957.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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