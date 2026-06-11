Milano 11-giu
50.505 +0,95%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
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Francoforte 11-giu
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Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 3,29%

Il Nasdaq-100 termina a 29.446,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 3,29%
Brilla l'indice tecnologico di Wall Street, in aumento del 3,29%, chiude a 29.446,18 punti.
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