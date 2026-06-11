Francoforte: balza in avanti Hellofresh

(Teleborsa) - Balza in avanti Hellofresh , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Hellofresh mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,48%, rispetto a -3,86% del MDAX ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hellofresh , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,082 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,271. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,967.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```