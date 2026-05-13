Francoforte: balza in avanti Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia telefonica tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,90%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Telekom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' operatore di telefonia rispetto all'indice.





Si indebolisce il quadro tecnico di Deutsche Telekom , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 27,58 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 28,85. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 26,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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