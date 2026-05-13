Francoforte: balza in avanti Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia telefonica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Telekom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'operatore di telefonia rispetto all'indice.
Si indebolisce il quadro tecnico di Deutsche Telekom, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 27,58 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 28,85. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 26,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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