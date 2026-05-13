Deutsche Telekom alza la guidance sul 2026 grazie ai risultati di T-Mobile

(Teleborsa) - Deutsche Telekom , la più grande azienda di telecomunicazioni d'Europa, ha chiuso i primi tre mesi del 2026 con un fatturato netto in crescita del 4,7% su base annua in termini organici - ovvero escludendo gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio e della composizione del Gruppo - raggiungendo i 29,9 miliardi di euro. I ricavi da servizi sono cresciuti del 4,6% in termini organici, arrivando a 25 miliardi di euro. Parallelamente, l'EBITDA rettificato AL è aumentato del 7,5% in termini organici, attestandosi a 11,5 miliardi di euro. Il free cash flow AL è cresciuto dello 0,7%, raggiungendo i 5,7 miliardi di euro.



"Deutsche Telekom dimostra resilienza in tempi turbolenti - afferma il CEO Tim Hottges - Le nostre attività operative rimangono stabili, sostanzialmente non influenzate dagli eventi a livello globale. Anzi, abbiamo leggermente rivisto al rialzo le nostre previsioni".



L'aumento delle previsioni di Deutsche Telekom per l'intero anno riflette le previsioni riviste al rialzo recentemente annunciate dalla sua controllata statunitense T-Mobile US . Il Gruppo prevede ora un EBITDA rettificato AL per il 2026 di circa 47,5 miliardi di euro e un free cash flow AL superiore a 19,8 miliardi di euro. Si tratta di un aumento rispetto alle precedenti stime di circa 47,4 miliardi di euro e circa 19,8 miliardi di euro, rispettivamente. La guidance per l'utile per azione rettificato rimane invariata a circa 2,20 euro.



L'utile netto rettificato è aumentato del 6,5% nel periodo di riferimento, raggiungendo i 2,6 miliardi di euro. Ciò corrisponde a un utile per azione rettificato di 54 centesimi di euro. Su base non rettificata, l'utile netto è diminuito del 28,2% a 2 miliardi di euro, principalmente a causa degli effetti positivi delle svalutazioni dei valori contabili degli investimenti nell'esercizio precedente, per le quali non vi è stato un effetto corrispondente nell'esercizio in corso.

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