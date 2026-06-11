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GOLD del 10/06/2026

Finanza
GOLD del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,43% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3.941,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4.342. Il peggioramento dell'oro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3.808,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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