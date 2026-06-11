Johnson & Johnson aumenta la disponibilità della lente intraoculare TECNIS PureSee negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Johnson & Johnson aumenta la distribuzione negli Stati Uniti della sua più recente innovazione nel campo delle lenti intraoculari per la correzione della presbiopia (PC-IOL).



La lente intraoculare TECNIS PureSee - si legge in una nota - è una lente a profondità di fuoco estesa (EDOF) progettata per supportare la nitidezza e la qualità visiva dei pazienti sottoposti a intervento di cataratta.



TECNIS PureSee è la prima e unica lente intraoculare a profondità di fuoco estesa (EDOF) approvata dalla FDA senza avvertenze sulla perdita di sensibilità al contrasto. La sensibilità al contrasto si riferisce alla capacità di un paziente di distinguere un oggetto dallo sfondo, un aspetto importante della qualità visiva, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o nebbia.



Le lenti intraoculari monofocali asferiche sono ampiamente considerate il punto di riferimento per la conservazione della sensibilità al contrasto. Mantenendo una sensibilità al contrasto paragonabile a quella di una lente intraoculare monofocale asferica, TECNIS PureSee aiuta i pazienti a sperimentare la nitidezza e la sicurezza visiva che si aspettano, beneficiando al contempo di un campo visivo più ampio.

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