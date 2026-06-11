New York: scambi in positivo per Caterpillar
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante delle macchine movimento terra, in guadagno del 2,65% sui valori precedenti.
L'andamento di Caterpillar nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Caterpillar mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 872,7 USD con area di resistenza individuata a quota 882,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 866,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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