Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics
(Teleborsa) - Bene l'azienda italo-francese di semiconduttori, con un rialzo del 2,69%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 63,31 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 62,51. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 62,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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