Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

(Teleborsa) - Bene l' azienda italo-francese di semiconduttori , con un rialzo del 2,69%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 63,31 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 62,51. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 62,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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