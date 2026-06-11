Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,34%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pharmanutra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Pharmanutra mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 96,87 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 93,77. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 99,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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