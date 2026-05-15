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/ Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Carel Industries
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Carel Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
15 maggio 2026 - 09.35
Protagonista il
fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,59%.
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+6,07%
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