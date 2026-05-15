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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Carel Industries
Protagonista il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,59%.
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