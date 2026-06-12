Borgosesia, emissione prestito obbligazionario non convertibile fino a 35 milioni

(Teleborsa) - Borgosesia - società quotata all’Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – ha deliberato l’emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni per un ammontare massimo fino a 35 milioni di euro, prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 30 giugno 2026.



L’Emittente darà avvio all’offerta privata delle relative obbligazioni, destinata ad investitori retail e investitori professionali in Italia e all’estero, in ogni caso nel rispetto delle limitazioni poste dal regolamento del Prestito Obbligazionario.



Borgosesia richiederà l’ammissione del Prestito Obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan di Borsa Italiana.



Le Obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo fisso del 6,5%, fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2027 l’Emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il Prestito Obbligazionario.



La prima cedola sarà pagata la 30 settembre 2026 e, per le successive, l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare.



In prima sottoscrizione, le Obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di 1.000 euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale - potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo di 100.000 euro (corrispondente a 100 Obbligazioni), ovvero superiore, per multipli di 1.000 euro. L'ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita delle Obbligazioni ad Investitori Professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan.



Si ricorda che Modefinance assegna al merito creditizio di Borgosesia il rating pubblico A3-. Tale valutazione - equivalente a quella A- delle principali agenzie di rating internazionali - risulta essere tre notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società.

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