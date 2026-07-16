TradeLab, ok CdA a prestito obbligazionario non convertibile da 2 milioni di euro

(Teleborsa) - Il CdA di TradeLab , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel Trade Marketing, Retail e Channel Management con strumenti di business analytics e customer platform basati su intelligenza artificiale, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non subordinato e non convertibile fino all'importo complessivo massimo di 2 milioni di euro.



Le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati. I proventi derivanti dall'emissione saranno destinati a supporto del piano di sviluppo, a sostegno degli investimenti per la crescita, sia per linee interne che per linee esterne. Il CdA ha conferito mandato al presidente affinché, tenuto conto delle condizioni di mercato, possa dare concreta attuazione alla deliberazione consiliare, entro i limiti della stessa.

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