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Borsa: Apprezzabile rialzo per Madrid, in progresso del 2,59%
Ibex 35 chiude a 18.764,4 Euro
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12 giugno 2026 - 17.53
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