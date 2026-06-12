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Borsa: Apprezzabile rialzo per Madrid, in progresso del 2,59%

Ibex 35 chiude a 18.764,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Madrid, in progresso del 2,59%
Madrid guadagna bene e porta a casa un +2,59%, terminando la sessione a 18.764,4 Euro.
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