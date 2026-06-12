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Eurozona: amplia il rialzo l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: amplia il rialzo l'EURO STOXX Telecommunications
Si muove con il vento in poppa l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che arriva a 426,51 punti.
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