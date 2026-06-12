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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Retail
Giornata di guadagni per il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 988,19 punti.
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