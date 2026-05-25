Francoforte: nuovo spunto rialzista per Fraport
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che tratta in utile del 3,10% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Fraport si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 70,5 Euro. Supporto stimato a 69,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 71,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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