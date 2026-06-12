New York: Carvana in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che tratta in perdita del 4,91% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Carvana subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo studio di Carvana presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 63,1 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 66,96. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 61,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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