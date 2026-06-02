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Pesante sul mercato di New York Carvana

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Carvana
Si muove in perdita la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,30% sui valori precedenti.
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