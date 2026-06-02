New York: brusca correzione per Carvana
(Teleborsa) - A picco la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che presenta un pessimo -8,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carvana, che fa peggio del mercato di riferimento.
Si indebolisce il quadro tecnico di Carvana, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 63,71 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 67,46. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 62,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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