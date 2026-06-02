New York: brusca correzione per Carvana

(Teleborsa) - A picco la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che presenta un pessimo -8,24%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carvana , che fa peggio del mercato di riferimento.





Si indebolisce il quadro tecnico di Carvana , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 63,71 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 67,46. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 62,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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