Milano 17:35
50.174 +0,27%
Nasdaq 21:04
30.505 -0,22%
Dow Jones 21:04
51.596 +1,79%
Londra 17:35
10.360 +0,27%
Francoforte 17:35
24.945 +0,60%

New York: calo per Diamondback Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Diamondback Energy
Si muove verso il basso il produttore americano di petrolio e gas naturale, con una flessione del 3,12%.
Condividi
```