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New York: sell-off per EchoStar

Migliori e peggiori
New York: sell-off per EchoStar
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali, che tratta in perdita del 7,81% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di EchoStar rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di EchoStar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 127,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 142,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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