New York: sell-off per EchoStar

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali , che tratta in perdita del 7,81% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di EchoStar rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di EchoStar è in rafforzamento con area di resistenza vista a 127,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 142,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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