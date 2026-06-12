Parigi: positiva la giornata per l'OREAL
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso dei cosmetici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'OREAL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di cosmesi rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 394,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 386,6. L'equilibrata forza rialzista dell'OREAL è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 402,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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