Parigi: positiva la giornata per l'OREAL

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso dei cosmetici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' OREAL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di cosmesi rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 394,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 386,6. L'equilibrata forza rialzista dell' OREAL è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 402,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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