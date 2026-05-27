Parigi: risultato positivo per l'OREAL

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dei cosmetici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,53%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che l' OREAL mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,86%, rispetto a +3,37% dell' indice di Parigi ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 386,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 373,4. L'equilibrata forza rialzista della società di cosmesi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 398,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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