Parigi: risultato positivo per l'OREAL
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dei cosmetici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,53%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che l'OREAL mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,86%, rispetto a +3,37% dell'indice di Parigi).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 386,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 373,4. L'equilibrata forza rialzista della società di cosmesi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 398,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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