Parigi: risultato positivo per l'OREAL

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dei cosmetici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.



L'andamento dell' OREAL nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di cosmesi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 381,2 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 373,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 369,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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