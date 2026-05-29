Parigi: brillante l'andamento di Michelin

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dei pneumatici , in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Michelin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della big dei pneumatici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,27 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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