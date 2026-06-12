Rolls Royce, Berenberg alza rating a buy e prezzo obiettivo a 1.430 p

(Teleborsa) - Berenberg ha migliorato la raccomandazione su Rolls-Royce da "hold" a "buy" e alzato il target price da 1.270 a 1.430p.



Gli analisti affermano, citando i dati di Cirium, che le ore di volo dei motori Rolls-Royce, ponderate in base alla spinta e calcolate in base al programma, sono aumentate del 5% su base annua da gennaio a maggio 2026, a fronte dell'aumento del 2% di Safran e della contrazione dell'1% di MTU .



"Rolls-Royce possiede la flotta di motori più giovane in termini di spinta adeguata e ha registrato la maggiore crescita di ore di volo da inizio anno rispetto ai concorrenti europei", dichiarano gli esperti.



Berenberg ha rivisto al rialzo del 3% la propria previsione sul free cash flow di Rolls-Royce per il 2026, portandola a 3,77 miliardi di sterline, e aumentato del 2% l'EBIT sottostante a 4,05 miliardi di sterline. Si stima che le divisioni Difesa e Sistemi di Energia rappresenteranno quest'anno circa il 43% dell'EBIT del gruppo.

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