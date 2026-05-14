Piazza Affari: risultato positivo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,93%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Mediolanum evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società del risparmio gestito rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Banca Mediolanum . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,69 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 19,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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