Piazza Affari: risultato positivo per Banca Mediolanum
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Mediolanum evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società del risparmio gestito rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Banca Mediolanum. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,69 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 19,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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