Piazza Affari: performance negativa per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che mostra un decremento dell'1,97%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banca Mediolanum rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo della società del risparmio gestito mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 19,53 Euro. Rischio di discesa fino a 19,26 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 19,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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