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Piazza Affari: in acquisto il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in acquisto il FTSE Italia All-Share Financials
Avanza con forza il FTSE Italia All-Share Financials, che continua gli scambi a 39.649,35 punti.
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