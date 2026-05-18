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Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials si muove verso il basso

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Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials si muove verso il basso
Profondo rosso per il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 38.934,4 punti, in netto calo del 3,06%.
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