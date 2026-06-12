Piazza Affari: si muove a passi da gigante STMicroelectronics
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 6,21% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, STMicroelectronics evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 66,13 Euro. Primo supporto a 64,45. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 63,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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