Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno

Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,50%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7.486,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7.321,8. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7.650,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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