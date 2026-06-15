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Borsa: Exploit per Francoforte (+1,76%)

Il DAX prende il via a 25.068,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Francoforte (+1,76%)
Mette il turbo l'indice della Borsa di Francoforte, che tratta in rialzo dell'1,76%, a quota 25.068,37 in apertura.
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