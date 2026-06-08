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Borsa: Francoforte apre in rosso dell'1,26%

Il DAX avvia gli scambi a 24.447,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte apre in rosso dell'1,26%
L'Indice della Borsa di Francoforte si muove in territorio negativo (-1,26%), a quota 24.447,32 in apertura.
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