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Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,37%)

Il DAX scambia in avvio a 25.083,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,37%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,37%, dopo aver aperto a 25.083,77 punti.
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