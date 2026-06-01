Milano 15:04
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Dow Jones 29-mag
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,09%)

Il DAX inizia gli scambi a 25.083,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,09%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,09%, a quota 25.083,24 in apertura.
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