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Crolla a New York Incyte

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Incyte
Ribasso scomposto per la società biofarmaceutica americana, che esibisce una perdita secca del 5,11% sui valori precedenti.
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