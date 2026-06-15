Francoforte: brillante l'andamento di BMW
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di auto di Monaco, che tratta in utile del 3,64% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di BMW rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della casa d'auto bavarese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 68,89 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 69,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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