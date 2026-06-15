Francoforte: brillante l'andamento di BMW

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di auto di Monaco , che tratta in utile del 3,64% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di BMW rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico della casa d'auto bavarese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 68,89 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 69,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```