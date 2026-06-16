BMW taglia guidance 2026 con sviluppi negativi in Cina e impatto del Medio Oriente

(Teleborsa) - Il board di BMW , colosso tedesco dell'automotive, ha rivisto al ribasso le previsioni per l'intero esercizio finanziario 2026 a causa dell'evoluzione del contesto economico, che incide sui risultati operativi, e un effetto una tantum derivante dall'intensificazione e dall'accelerazione delle misure di efficientamento.



L'andamento negativo del mercato automobilistico cinese si è ulteriormente accentuato nel secondo trimestre, in particolare per i veicoli non elettrici. Alla luce di ciò, la China Passenger Car Association ha ripetutamente rivisto al ribasso le proprie previsioni di mercato per l'intero anno, l'ultima delle quali lunedì di questa settimana. Questa situazione ha portato a un'intensificazione della concorrenza in Cina e in tutta la regione Asia-Pacifico. BMW "non può operare indipendentemente da questo sviluppo del mercato - si legge in una nota - La crescita dei volumi di vendita in Europa e negli Stati Uniti non può compensare il calo delle vendite in Cina e nella regione Asia-Pacifico".



Inoltre, l'impatto del conflitto in Medio Oriente sull'attività globale di BMM "va oltre le nostre previsioni iniziali", viene sottolineato. Da un lato, i prezzi dell'energia rimangono elevati e pesano sulla struttura dei costi dell'azienda. D'altro canto, l'instabilità dovuta al conflitto sta avendo un impatto negativo sulla fiducia dei consumatori nei mercati di tutto il mondo.



BMW si aspetta quindi ora per l'esercizio finanziario 2026: consegne del segmento Automotive lieve calo rispetto all'anno precedente (vs attese precedente di: in linea con l'anno precedente); margine EBIT del segmento Automotive tra l'1% e il 3% (vs precedente: tra il 4% e il 6%); utile ante imposte in calo significativo rispetto all'anno precedente (vs precedente: calo moderato). BMW prevede un Automotive Free Cashflow superiore a 2,5 miliardi di euro. Il rapporto di distribuzione dei dividendi pari al 30-40% dell'utile netto attribuibile agli azionisti di BMW e il programma di riacquisto di azioni proprie in corso rimangono invariati.

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